Kevin Durant sentencia que nadie podrá superar el legado de Michael Jordan

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En el eterno debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos (GOAT), Kevin Durant ha sido claro: hay montañas que las estadísticas no pueden escalar. El alero de los Suns reflexionó recientemente sobre la figura de Michael Jordan, dejando una sentencia que resuena con fuerza en una era obsesionada con las métricas avanzadas y la acumulación de récords.

Para Durant, el legado del mítico '23' de los Chicago Bulls no corre peligro, independientemente de haberlo superado en la lista de los anotadores de todos los tiempos.

Más allá de los números

"MJ es simplemente más grande que el juego", afirmó Durant con contundencia. "Quiero decir, no importa quién lo supere en estadísticas o quién gane más, va a ser difícil ganar. Ir 6-0 en las Finales... incluso si llegaras a pasarlo en cualquier cosa, su impacto en el deporte y en la cultura en general es simplemente demasiado grande".

Estas declaraciones de Durant ponen el foco en un argumento que muchos puristas del baloncesto sostienen: la mística de la perfección. Mientras que otros jugadores han logrado longevidad o récords de puntos totales, la marca invicta de Jordan en la máxima instancia y su capacidad para globalizar la NBA durante los años 90 crearon un estándar que, según "KD", es inalcanzable.

El peso de la cultura

La reflexión de Durant no se limita a lo que ocurrió dentro de la duela. Al mencionar la "cultura en general", reconoce que Jordan transformó el marketing deportivo, la moda y la percepción del atleta como una marca global.

En un momento donde la liga debate si figuras contemporáneas han hecho méritos suficientes para reclamar el trono, uno de los anotadores más prolíficos de la historia prefiere rendirse ante la evidencia: el fenómeno Jordan es un evento único en la historia de la humanidad que no se puede medir solo con un balón en las manos.