Sorteo definido para la Dubai World Cup

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A tan solo horas para que el mundo hípico se paralice con la edición número 30 de la Dubai World Cup (G1), la emoción ha subido de nivel. Este miércoles 25 de marzo se realizó el esperado sorteo de los puestos de pista para las nueve competencias que engalanarán el hipódromo de Meydan este sábado 28 de marzo de 2026.

La carrera principal de la jornada cuenta con una bolsa de 12 millones de dólares y un recorrido de 2.000 metros de distancia en la arena.

El gran favorito y actual referente del hipismo, Forever Young, buscará sellar su dominio global partiendo desde el puesto 6 y, de su lado, en el puesto 5, partirá el otro favorito y actual campeón, Hit Show.

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R: Valeria González