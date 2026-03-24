NBA: La NBPA arremete contra los Bucks por apartar a Giannis Antetokounmpo

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La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) emitió un contundente comunicado este martes en el que critica abiertamente a los Milwaukee Bucks. El sindicato acusa a la organización de intentar apartar a su superestrella, Giannis Antetokounmpo, por lo que resta de la temporada 2025-26, señalando además a la NBA por su falta de acción ante esta medida.

El conflicto surge en un momento crítico para la integridad de la competición, con la NBPA defendiendo el derecho del jugador a estar en la duela si cuenta con el visto bueno de los especialistas.

Críticas a la gestión de la liga

"La política de participación de los jugadores fue diseñada por la liga para responsabilizar a los equipos y garantizar que cuando una estrella como Giannis Antetokounmpo esté sano y listo para jugar, esté en la cancha", expresó el comunicado difundido inicialmente por Shams Charania.

Desde el sindicato subrayan que las normativas contra el "tanking" (la estrategia de perder partidos deliberadamente para mejorar la posición en el Draft) carecen de sentido si no se aplican con rigor. Según la NBPA, esta situación afecta directamente a los aficionados y a los socios comerciales de la liga, degradando el espectáculo deportivo.

Discrepancias entre el jugador y la franquicia

A pesar de que Antetokounmpo ha lidiado con molestias en su rodilla izquierda durante buena parte del calendario, diversos informes indican que el griego ya ha recibido el alta médica y ha manifestado su deseo de reintegrarse a la rotación. Sin embargo, la gerencia de los Bucks parece tener otros planes.

A sus 31 años, Giannis ha visto condicionado su rendimiento esta temporada debido a la dosificación de minutos. El equipo sostiene que, dada la situación actual en la tabla, lo más prudente es que el dos veces MVP descanse para evitar una recaída mayor, especialmente considerando que el jugador posee una opción de jugador para la campaña 2027-28 y sigue siendo el activo más valioso de la organización.

Un cierre de temporada sin rumbo claro

A falta de solo 11 partidos para concluir la fase regular, el panorama competitivo de Milwaukee es desolador. Con una foja de 29-42, los Bucks se encuentran empatados con los Chicago Bulls en la undécima posición de la Conferencia Este. La distancia de ocho juegos respecto a los Charlotte Hornets, quienes ocupan el último puesto de "play-in", hace que las posibilidades de postemporada sean prácticamente nulas.

Este contexto refuerza la sospecha de la NBPA sobre las intenciones de la directiva de Milwaukee de priorizar su posición en el próximo sorteo del Draft sobre la competitividad inmediata. Cabe recordar que, aunque los Bucks escucharon ofertas por su estrella antes de la fecha límite de traspasos, finalmente decidieron mantenerlo en el roster, una decisión que ahora se ve envuelta en esta nueva controversia contractual y deportiva.