Mundial 2026

Mundial 2026: defensor enciende las alarmas de la Selección Argentina

Uno de los defensores más importantes de la albiceleste se lesiona y angustia la preparación del equipo a dos meses del Mundial

 

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 12:23 pm
Mundial 2026: defensor enciende las alarmas de la Selección Argentina
Selección de Argentina - EFE/Leslie Plaza
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La Selección de Argentina quiere el bicampeonato en el Mundial 2026. Para lograr dicha hazaña necesitan contar con los mejores jugadores en cada posición. En esa línea, uno de sus defensores con mayor talento cayó lesionado; esto a dos meses de iniciar la defensa en el Mundial.

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Cristian 'Cuti' Romero, que juega en el Tottenham de Premier League cayó lesionado. Un choque lo sacó del juego contra el Sunderland a falta de 30 minutos para el final. Un problema para Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de argentina que tiene al jugador de 27 años como pieza clave.

El jugador argentino salió del terreno de juego visiblemente emocionado con grandes síntomas de dolor. Aún no hay confirmación oficial de su problema, pero se especula que es una lesión muscular que lo dejaría con poco ritmo para disputar el Mundial 2026 con Argentina

Cuti Romero quiere hacer un gran Mundial para ir a un grande de Europa

Cristian Romero es uno de los mejores defensores en la actualidad. Un hombre capaz de mantener la compostura en momentos de máxima tensión, pero también de ayudar a sus compañeros a tener seguridad. Por otra parte, es un goleador de cabeza insaciable en la actualidad.

Romero apunta al Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Juventus, PSG y Bayern Múnich. Es uno de los centrales más cotizados y esperará a terminar el Mundial 2026 con Argentina con un buen resultado para afrontar totalmente su próximo gran destino.

Eso sí, primero el argentino de 27 años tendrá que recuperarse de su lesión. En teoría no debería ser tan grave si salió caminando por sus propios medios, pero el problema son los plazos de la recuperación. Si todo sale bien, estará en la próxima Copa del Mundo 2026.

¿Quién reemplaza a Cuti Romero si se pierde el Mundial 2026?

 

Si Cuti Romero no va al Mundial 2026, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi emergen como los reemplazantes naturales. El capitán del Marsella y la figura del Bournemouth atraviesan el mejor momento de sus carreras, ofreciendo: solidez defensiva, salida limpia y jerarquía en la zona defensiva.

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