Shakira y el Mundial 2026: ¿podrá existir otra canción tan grande como "Waka Waka"?

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Hablar de Shakira y los mundiales es hablar de memoria colectiva. Basta con escuchar unos segundos de "Waka Waka (This Time for Africa)" para que millones de personas recuerden celebraciones, partidos, reuniones familiares y una época en la que el fútbol parecía tener una sola banda sonora.

Ahora, con la conversación creciendo alrededor de “Dai Dai”, el nuevo tema de la colombiana para el Mundial 2026, las expectativas vuelven a encenderse.

Aunque las redes sociales ya comenzaron a convertir el nombre de la canción en tendencia, el verdadero debate va mucho más allá del estreno. La gran incógnita es si Shakira podrá volver a crear un himno capaz de generar el mismo impacto cultural que logró en Sudáfrica 2010.

Shakira lanza “Dai Dai”: un sonido pensado para la nueva generación

A diferencia de la energía tribal y festiva que definió “Waka Waka”, “Dai Dai” apunta hacia una producción mucho más alineada con la era digital con ritmos rápidos, sonidos globales y una estructura diseñada para dominar las plataformas.

El tema aparece en un momento estratégico para la cantante colombiana, quien atraviesa una etapa de reinvención artística marcada por colaboraciones virales, récords de streaming y una presencia mediática constante.

El fútbol, nuevamente, parece convertirse en la plataforma perfecta para amplificar esa nueva etapa. Y es que Shakira entiende algo que pocos artistas logran dominar y es que un Mundial no solo necesita una canción pegajosa, necesita una emoción colectiva.

El peso imposible de “Waka Waka”

El fenómeno de “Waka Waka” no fue normal. La canción trascendió el torneo, rompió fronteras culturales y terminó convirtiéndose en uno de los himnos deportivos más importantes de la historia pop. Incluso personas que jamás vieron un partido completo pueden reconocer instantáneamente su coro.

Por eso, cada nuevo acercamiento de la artista al universo futbolero viene acompañado de comparaciones inevitables. Las redes ya están divididas entre quienes sienten nostalgia por el clásico de 2010 y quienes creen que “Dai Dai” podría convertirse en el soundtrack de una nueva generación.

Sin embargo, el panorama musical actual es mucho más acelerado. Hoy las canciones nacen virales y desaparecen semanas después. Crear un tema que sobreviva al torneo y permanezca durante años parece una misión mucho más complicada que hace una década.

Más allá de si “Dai Dai” logra o no repetir el impacto histórico de “Waka Waka”, lo cierto es que pocas artistas generan este nivel de expectativa alrededor de un posible himno mundialista.

Ese poder de conversación es, precisamente, lo que mantiene a Shakira como una figura dominante dentro del pop latino y global.