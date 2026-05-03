Shakira brindó concierto multitudinario en Brasil y recibió a varios artistas invitados

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Una vez más Shakira demuestra por qué es una de las artistas latina más influyentes, respetadas y seguidas. Su concierto en Brasil fue un derroche de entrega y pasión, logrando tener dos millones de personas vibrando con los éxitos más grandes de su carrera.

Una noche inolvidable

El concierto estuvo repleto de punta a punta, siendo uno de los más grandes e importantes de los últimos años en Copacabana, Río de Janeiro. El 2 de mayo de 2026 quedará para siempre marcado en el corazón de “La Loba” y de sus fanáticos, como el espectáculo latino más grandes.

Durante dos horas la estrella colombiana se paseó por su amplio repertorio de temas como “Girl Like me”, “Las de la intuición”, “Estoy aquí”, “Empire”, “Inevitable”, “Te felicito”, “TQG”, entre otras.

El calor de la playa hizo que la colombiana saliera de su zona de confort conectado rápidamente con el público, que llevaba horas esperándola.

El canal Globo TV fue el encargado de llevar a todo el país el espectáculo, informando que tuvo un leve retraso. La emoción llegó cuando un grupo de drones tiño el cielo de Copacabana, formando la silueta de una Loba, símbolo de Shakira.

Luego apareció la artista de 49 años con mucha emoción, y llevando un vestuario en referencia a los colores de la bandera de Brasil, Verde, amarillo y azul.

“Hola Brasil”, dijo la cantante a su público.

Invitados especiales

El evento fue todo un homenaje para Brasil, país que ha sido fundamental en la carrera de la artista. Recordemos que su gira “Las mujeres ya no lloran”, la comenzó el 11 de febrero del 2025 en dicho país.

Al evento asistieron invitados especiales como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, está última con quien Shakira tiene una colaboración llamada “Choka Choka”.