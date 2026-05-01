Shakira causa furor en Río de Janeiro, a horas de su mega concierto

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Shakira ya se encuentra en Río de Janeiro, Brasil para presentarse en su mega concierto gratuito en la playa de Copacabana, el 02 de mayo de 2026. Tras su llegada la cantante colombiana alborotó a los residentes y turistas en un saludo cariñoso desde el balcón de su hotel.

La intérprete se hospeda en el Hotel Palace Copacabana donde desde lo más alto salió para ver a sus fanáticos que esperaban por ella. Con una multitud que la saludaba, la intérprete de “Loba” expresó todo su amor con besos, corazones y una emoción reflejada en su alegría por verlos.

Aunque esta semana la producción del montaje se vistió de luto por la muerte de un trabajador debido a un accidente, el show en vivo continúa.

Shakira lamentó lo sucedido en un comunicado. “Me entristece profundamente la pérdida que sufren la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesús Firmino. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, destacó.

Shakira en Copacabana

En febrero de 2026, la estrella del pop latino fue confirmada como la artista para el espectáculo en vivo "Todo Mundo no Rio", con un show multitudinario que cada año atrae a cientos de miles de personas de todos los países.

Esta iniciativa abrió en 2024 con una presentación de Madonna, continuó en 2025 con Lady Gaga, y ahora, dirá presente Shakira.

Desde horas de la tarde distintos DJs comenzarán a darle ambiente al lugar, entre ellos destacan: Vintage Culture y DJ Maz. En redes sociales se ha comentado presuntas “sorpresas” e “Invitados” que la artista tendrá en su show; entre las posibilidades destaca Anitta.

Se prevé que la cantautora supere con creces las 400 mil personas que fueron por ella en el concierto gratuito en el Zócalo de México.