Shakira rompe el silencio tras tragedia en Copacabana: “Mi corazón está con su familia”

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La música quedó en segundo plano ante una tragedia que sacudió los preparativos del esperado concierto de Shakira en Río de Janeiro. La artista colombiana reaccionó públicamente luego de que un trabajador perdiera la vida durante el montaje del escenario en la emblemática playa.

El hecho ocurrió el pasado 26 de abril de 2026, en medio de los preparativos del show gratuito que promete reunir a millones de personas.

Según reportes, el accidente se produjo tras el colapso de una estructura del escenario, lo que causó heridas fatales a un trabajador de 28 años que posteriormente falleció en el hospital.

El emotivo mensaje de Shakira

Ante la conmoción generada, Shakira no tardó en pronunciarse y lo hizo con un sensible mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Mi corazón está con su familia y sus seres queridos”, fue el mensaje de la barranquillera. Con estas palabras, 'Shaki' expresó su solidaridad con los allegados de la víctima, en un momento que ha marcado profundamente la antesala de su presentación en Brasil.

Su reacción fue ampliamente respaldada por fanáticos y usuarios en redes, quienes también enviaron mensajes de apoyo y condolencias, reconociendo la gravedad del suceso.

Un accidente que sacude al gran evento

El incidente ocurrió durante la construcción del escenario para el evento “Todo Mundo No Rio”, un espectáculo gratuito que forma parte del fenómeno global que rodea la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, considerada una de las más exitosas de su carrera.

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que la organización del evento y empresas involucradas también manifestaron su pesar por lo ocurrido.

Se estima que el concierto podría reunir a cerca de dos millones de asistentes, lo que convierte este evento en uno de los más grandes de la artista en los últimos años.