Shakira de luto: Fallece un trabajador de 28 años en pleno montaje del escenario

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En medio de la expectativa por el concierto de la estrella colombiana Shakira en Brasil, un duro acontecimiento tiñe de negro el show. Y es que, un técnico de seguridad de 28 años murió durante el montaje de la escenografía para el espectáculo de la intérprete de “Ojos así”.

Dura muerte

La noticia ha acaparado los medios de comunicación, quienes han informado que el accidente se produjo cuando una parte de la escenografía se cayó de manera repentina, ocasionando un fuerte impacto en el trabajador, quien fue atendido por el Cuerpo de Bomberos.

“Sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación", dice en información facilita a los medios por la Policía Militar de Río.

Afirman que tras el derrumbe de parte de la escenografía, otros trabajadores corrieron para auxiliar al joven y luego llegaron los servicios médicos quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, donde pese a los esfuerzos murió a los 28 años.

El hecho efectuado el domingo 26 de abril, ya está siendo investigado por las autoridades de la nación carioca.

Los mensajes de apoyo y condolencias para los familiares de la víctima no se han hecho esperar, por parte de la manada de “Lobos” de la artista de 47 años.

Shakira en Brasil

Será el venidero sábado 2 de mayo que la cantante barranquillera realizará un concierto monumental y gratis en Copacabana, Río de Janeiro, donde promete repasar los éxitos más grandes de su carrera, como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

El espectáculo promete tener millones de personas reunidas en Copacabana, para deleitarse con el talento de la ganadora de cuatro Premios Grammy.

Shakira se une al grupo de artistas que han brindado conciertos gratis en Brasil, destacando Lady Gaga y Madonna.