Artista venezolana se luce como la profesora de música de los hijos de Shakira

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Una artista venezolana captó la atención de miles de usuarios en redes sociales tras darse a conocer que forma parte del proceso musical de Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué.

Se trata de Ángela, cantante, productora y docente musical, quien fue seleccionada por la academia Let It Beat Music Academy, en Miami, para impartir clases a los pequeñes herederos de la estrella colombiana.

La oportunidad de enseñar a los hijos de Shakira

Más allá del impacto mediático por el vínculo con Shakira, la historia detrás de Ángela está marcada por años de preparación musical. La artista explicó que asume esta oportunidad con humildad y gratitud, considerándola también un reconocimiento a su trayectoria.

“Debo agradecer a la academia de música Let itBeat, un centro educativo de alto nivel, por esta enorme oportunidad de crecimiento que me han permitido obtener”, expresó la venezolana.

Su formación comenzó en Venezuela, donde dio sus primeros pasos dentro del reconocido Sistema Nacional de Orquestas, plataforma que ha formado a músicos de talla internacional y que sigue siendo referencia global en educación musical.

Ese recorrido profesional habría sido clave para llamar la atención de Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, figuras influyentes dentro de la academia musical que confiaron en ella para trabajar con los hijos de la intérprete de “Hips Don’t Lie”.

Milan y Sasha siguen construyendo su propio camino

No es un secreto que Milan y Sasha han mostrado interés por la música desde hace años. Ambos han participado en proyectos musicales, tocan instrumentos y han acompañado a Shakira en distintas experiencias relacionadas con el arte y el escenario.

Con clases especializadas de piano, keyboard y lectura musical, así como el acompañamiento profesional que han tenido, los menores continúan desarrollando habilidades musicales en un entorno diseñado para potenciar jóvenes talentos.

“(Shakira) está muy involucrada en la enseñanza musical de sus hijos a pesar de estar ocupada con su tour. Está educando muy bien a Milan y Sasha. Los tres son hermosas personas, amables, educadas y con los pies sobre la tierra”, agregó.

En este sentido, Ángela afirma que, varias veces la barranquillera ha estado a su lado pendiente para sugerir lo que ella quiere que sus hijos aprendan. “Está muy pendiente de eso”, acotó.