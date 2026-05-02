Shakira reacciona a la multitud reunida fuera de hotel en Brasil

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Este sábado 2 de mayo la estrella colombiana Shakira brindará un concierto gratuito en Copacabana, Brasil. Un show que tiene a la nación carioca encendida por disfrutar del talento de la cantante y compositora de 49 años.

Shakira llena de emoción

Una muestra del amor de Brasil por la intérprete, fue la cantidad de fanáticos que se reunieron en las fueras del hotel donde se aloja la barranquillera y su equipo.

Desde el balcón de su habitación la intérprete de “Ojos así” quedó sorprendida por el cariño de los brasileros, quienes gritaron y aplaudieron verla saludar con tanto cariño.

En el clip se escucha como de fondo sonaba la emblemática canción “Loba” de 2009, mientras que Shakira expresaba: “¿Toda esa gente está aquí por mí, pero por qué? Aún ni ha comenzado el ensayo”.

El clip finaliza con la artista sonriente y entrando a su habitación.

Shakira es una de las artistas seleccionadas por las autoridades de Río de Janeiro para cantar gratis, como lo hicieron Lady Gaga y Madonna, está última en el cierre de su gira, que se estima asistieron 1,5 millones de personas.

Ensayo general

Durante la madrugada de este sábado 2 de mayo la cantante ganadora de cuatro Grammy, fue captada por medios y muchos fanáticos ensayando sus canciones más emblemáticas.

En las redes sociales corren las imágenes y videos de la colombiana repasando todo y practicando algunas coreografías.

Afirman que la cantante podría subir al escenario a las nueve de la noche y podría reunir a dos millones de personas.