Lady Gaga y Doechii conquistan la pasarela con el estreno "Runway"

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La estrella del pop Lady Gaga, y la rapera del momento, Doechii, lanzaron oficialmente el videoclip de “Runway”, la colaboración que forma parte de la banda sonora de la esperada secuela “El diablo viste a la moda”, de 20th Century Studios.

La canción llega apenas unos días antes del estreno mundial de la película, programado para 1 de mayo, un regreso a las pantallas de la icónica rivalidad y el glamour que definieron a la primera entrega.

El audiovisual está bajo la dirección de Parris Goebel, la pieza abre en un estudio minimalista de rayas blancas y negras, donde un grupo de bailarines encarna figuras de la alta moda con movimientos precisos y vanguardistas, siendo los vestuarios los protagonistas de cada escena.

El estilismo de las estrellas

Lady Gaga aparece con un imponente top de lentejuelas azules y una falda en degradé azul y negro. Por su parte, Doechii resalta con un vestido negro que incluye una franja de tela floral lavanda, adornado con un sombrero fucsia con plumas de colores.

“Runway” marca el ritmo en una escena clave en los bastidores de la Semana de la Moda de Milán.

El regreso del elenco original

Para la secuela de “El diablo viste a la moda”, el elenco original regreso a sus personajes característicos, encabezado por Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel).