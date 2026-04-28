Anne Hathaway y Dakota Johnson encienden las redes con picante beso

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El primer adelanto de la película Verity, usuarios en redes sociales han enloquecido por el fogoso beso entre ala actrices Anne Hathaway y Dakota Johnson, protagonistas de este thriller psicológico.

La tensión se siente desde primer segundo que inicia el tráiler, y pocos segundos después el beso del que todos hablan. Como era de esperarse el fragmento se hizo viral en pocos minutos, mientras el teaser oficial acumula más de tres millones de visualizaciones.

Verity llegará a todos los cines el 02 de octubre de 2026, y cuenta con la actuación de Josh Hartnett, un pilar en el desarrollo de la historia.

Una adaptación llega a la gran pantalla

La nueva adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, autora detrás de obras laureadas como Romper el Círculo, A pesar de ti y Nunca te Olvidaré.

La cinta narra la historia de Lowen Ashleigh (Dakota), una escritora que se obligada a aceptar terminar la obra inconclusa de la reconocida Verity Crawford (Anne) por problemas económicos.

Crawford, quien con su pluma logró vender muchos de sus libros su vida se paralizó debido a un accidente. Ese acuerdo profesional desencadena un clima tenso dentro de la casa familiar, donde el trabajo literario pasa a segundo plano frente a una cadena de situaciones turbias.

Anne Hathaway

Este 2026, Anne Hathaway tendrá un año dorado en la gran pantalla de principio a fin de año. En primer lugar, con el estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2”, junto a Meryl Streep, el 30 de abril en todos los cines.

Además, se suma este reciente proyecto que se ha generado expectativa en el público nuevo.