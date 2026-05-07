Shakira vuelve al Mundial: así suena “Dai Dai” el nuevo himno de la competencia 2026

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Shakira lo hizo otra vez. La cantante colombiana fue confirmada como la voz oficial del Mundial 2026 con “Dai Dai”, tema que marcará el inicio de una nueva era musical para la Copa del Mundo y que ya genera expectativa entre fanáticos del fútbol y seguidores de la artista.

La noticia fue anunciada por la propia intérprete a través de un video grabado en el icónico estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde aparece adelantando fragmentos de la canción rodeada de balones y bailarinas.

Con esta decisión, Shakira fortalece su vínculo histórico con la FIFA y se convierte en una de las artistas más representativas del torneo.

Shakira revive su era más futbolera

No es una colaboración cualquiera, esta será la tercera vez que la colombiana pone música al Mundial, tras el fenómeno global de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

Para millones de fans, hablar de canciones mundialistas en pensar automáticamente en Shakira. Su legado dentro del universo FIFA va más allá de simples colaboraciones, sus temas se han convertido en parte del imaginario colectivo del fútbol.

Según reportes, el sencillo contará con la participación del artista nigeriano Burna Boy, una combinación que apunta a mezclar sonidos internacionales con la esencia festiva y multicultural que caracteriza al Mundial 2026.

Además, el título tiene un guiño particular. “Dai Dai” es una expresión coloquial italiana que puede interpretarse como “vamos” o “dale”, reforzando el espíritu de unión, celebración y emoción colectiva que acompaña cada Copa del Mundo.

El Mundial 2026 apuesta por un espectáculo global

La Copa del Mundo 2026 será histórica por múltiples razones. Además de celebrarse por primera vez en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), también marcará el debut del formato de 48 selecciones.

En ese contexto, FIFA parece haber apostado por una figura segura para conectar emocionalmente con audiencias globales. El lanzamiento oficial de “Dai Dai” está previsto para el 14 de mayo, fecha en la que se conocerá el tema completo que vibrará durante toda la competencia deportiva.