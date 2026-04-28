Daddy Yankee enciende el Mundial 2026 con “Echo”, el tema que retumbará en el campeonato

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La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 de la FIFA ya tiene banda sonora oficial y llega con una combinación explosiva. Daddy Yankee y Shenseea se unen en “Echo”, una canción que mezcla ritmos urbanos y caribeños para convertirse en uno de los himnos del torneo.

El lanzamiento ocurrido el 28 de abril generó revuelo inmediato en las redes sociales, así como ya acumula miles de reproducciones en el video colgado en el canal oficial del puertorriqueño, donde todos podrán gozar con el tema entre el ícono del reggaetón y la estrella jamaiquina.

"Echo": el sonido global del Mundial 2026

El tema fue presentado como parte del álbum oficial del Mundial, consolidándose como uno de los sencillos clave rumbo a la cita futbolística más importante del planeta.

“Echo” destaca por su energía y la clara intención de conectar culturas a través de la música. La canción fusiona reggaetón, dancehall y elementos electrónicos, creando un sonido moderno que refleja la diversidad de Estados Unidos, México y Canadá, los países anfitriones.

Además, el proyecto musical del Mundial busca reunir a artistas internacionales para construir un álbum que funcione como identidad sonora global, y esta colaboración se perfila como una de las más potentes dentro de esa estrategia.

Vale resaltar que, “Echo”, se une a los temas previamente estrenados, como “Lighter” de Jelly Roll, Carín León y Cirkut, al igual que “Por ella”, canción que recientemente estrenaron Belinda y Los Ángeles Azules.

La potente unión de Daddy Yankee y Shenseea

El artista boricua, considerado uno de los pioneros del reggaetón, aporta su sello característico a una canción que conecta directamente con las masas, recordando su historial de grandes éxitos y su capacidad de crear himnos generacionales.

Su presencia en este proyecto tiene un valor aún más especial si recordamos que, años atrás, intentó posicionar un tema para el Mundial 2010, pero no se concretó.

Por su parte, Shenseea imprime dinamismo y frescura con su estilo versátil, consolidándose como una de las voces más influyentes del dancehall actual.