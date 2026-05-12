Mundial 2026: Lionel Scaloni oficializa prelista de 55 convocados para la Copa del Mundo

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó este lunes a la FIFA la nómina provisional de futbolistas para la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La lista, encabezada por Lionel Messi, combina la experiencia de los vigentes campeones del mundo con una fuerte apuesta por el recambio generacional.

De este grupo inicial de 55 nombres, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni deberá realizar un recorte definitivo para conformar la plantilla de 26 jugadores que representarán a la Albiceleste. La fecha límite para la entrega de la lista final está pautada para el 30 de mayo.

La base de los campeones y el regreso de referentes del fútbol local

Argentina mantiene la estructura que le permitió obtener la tercera estrella en Catar 2022. Figuras como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez aparecen como fijas en el esquema del entrenador.

Una de las particularidades de esta convocatoria es el retorno y la presencia de varios futbolistas que militan en el torneo argentino, especialmente en River Plate y Boca Juniors. El club de Núñez aporta nombres como Germán Pezzella y Marcos Acuña. Por el lado del club de la Ribera, destacan Leandro Paredes y jóvenes promesas como Milton Delgado.

Renovación bajo los tres palos y en la última línea

En el arco, junto al indiscutido "Dibu" Martínez, Scaloni incluyó a Gerónimo Rulli y Juan Musso, además de apuestas a futuro como Santiago Beltrán. En la defensa, la presencia de los históricos Nicolás Otamendi y Cristian Romero se complementa con la aparición de laterales con proyección como Agustín Giay y la polifuncionalidad de Leonardo Balerdi.

Arqueros

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores

Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

El mediocampo y la ofensiva: talento joven y jerarquía europea

El sector medio presenta una mezcla de equilibrio y creatividad. A los nombres consagrados de Enzo Fernández y Giovani Lo Celso se suman futbolistas de gran presente en Europa como Alan Varela y Ezequiel Fernández.

En la delantera, la noticia principal sigue siendo la vigencia de Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo. Lo acompañan goleadores de élite como Lautaro Martínez y jóvenes que ya piden pista en las principales ligas del mundo, entre ellos Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Valentín Barco.

Volantes

Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros

Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.

Argentina debutará en el certamen el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, integrando el Grupo J junto a Austria y Jordania.