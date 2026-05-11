Mundial 2026: Las 5 jóvenes promesas españolas que debutarán en el torneo

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A medida que el ciclo de Luis de la Fuente se consolida, la Selección Española comienza a proyectar su fisonomía para la cita mundialista de 2026.

Aunque el camino aún es largo, existe un quinteto de jugadores que, por irrupción, rendimiento sostenido y la confianza ciega del seleccionador en las categorías inferiores, parecen tener un billete asegurado para su debut en la gran cita.

Las promesas de España

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo español ya no es una promesa. Tanto a nivel de clubes, como en la "Roja" ha demostrado un gran desempeño, e incluso, ya ha sido nominado para el Balón de Oro. Los hinchas esperan que su estrella pueda brillar en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

La salida de balón es el dogma de España, y Cubarsí es su máximo exponente actual. Su frialdad para filtrar pases entre líneas y su sentido de la ubicación lo posicionan como el heredero natural de la tradición de centrales con buen pie.

Víctor Muñoz (Osasuna)

Uno de los nombres que ha ganado enteros en el radar del cuerpo técnico nacional. Su llegada al Osasuna ha sido bastante positiva y ya suena para fichar por grandes equipos en la siguiente temporada.

Cristhian Mosquera (Arsenal)

En un torneo donde la jerarquía en el área propia decide eliminatorias, su perfil de central moderno y potente es fundamental. Actulamente, juega en el Arsenal y ya debutó en importantes torneos como la Premier League y la UEFA Champions League.

Fermín López (FC Barcelona)

Fermín ofrece una variante que España ha extrañado en procesos anteriores, un volante con instinto de delantero. Entre su capacidad para detectar espacios vacíos y su potente disparo de media distancia obligan a las defensas rivales a no hundirse demasiado, abriendo grietas para los creativos.