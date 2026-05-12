Sergio Ramos se convierte en el nuevo propietario del Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Ramos fue un jugador que lo dejó todo en el campo y su trayectoria en el Real Madrid lo deja en evidencia. Además de su paso legendario con los merengues, el exfutbolista español dio ese primer paso en el fútbol élite con el Sevilla.

Todo apunta a un cambio histórico en el futuro del Sevilla FC. Luego de varias semanas de conversaciones y negociaciones, ya existe un principio de acuerdo para la venta del club, a falta únicamente de completar la documentación legal y formalizarla ante notaría.

La reunión definitiva se llevó a cabo en un hotel de Sevilla y tuvo una duración aproximada de dos horas, con la presencia de Sergio Ramos, acompañado por representantes de Five Eleven Capital y los principales accionistas de la entidad andaluza. La jornada previa ya había dejado sensaciones positivas tras extensas conversaciones que se prolongaron por más de nueve horas.

Sergio Ramos compra al Sevilla

El proceso de negociación comenzó formalmente a mediados de enero, cuando ambas partes firmaron una carta de intenciones para iniciar un periodo de exclusividad que se extenderá hasta el 31 de mayo. Durante ese tiempo, la firma consultora KPMG fue la encargada de realizar la exhaustiva auditoría financiera del club, conocida como due diligence, un paso clave para validar la operación.

Este análisis fue determinante para que el grupo inversor pudiera avanzar con seguridad en una operación que, en el pasado, ya había provocado la retirada de otros interesados. La llegada de Ramos no sería únicamente como accionista, sino también como una figura con peso en la toma de decisiones deportivas y estratégicas dentro del club.

El proyecto de Five Eleven Capital también contempla nombres importantes como Marc Boixasa, con experiencia en el City Football Group y en el fútbol saudí, además de Jesús Zamorano, exejecutivo de LaLiga.