Sergio Ramos multifacético: futbolista, empresario y boxeador profesional

A pesar de mantenerse activo en el fútbol profesional, Sergio Ramos continúa expandiendo sus horizontes hacia terrenos completamente inesperados. El experimentado defensor no solo sigue vigente en las canchas, sino que ahora ha decidido canalizar su energía en el mundo del boxeo.

En su faceta empresarial, el sevillano lidera un ambicioso proyecto junto a un importante grupo inversor para adquirir la propiedad mayoritaria del Sevilla FC. Esta estrategia busca devolver al club de sus amores a la élite europea, consolidando su liderazgo absoluto fuera de los terrenos de juego.

Este perfil multifacético se completa con su salto al ring, donde ya prepara su primer combate contra Andrew Tate el próximo 22 de agosto en Qatar. Ramos demuestra que su mentalidad guerrera no tiene límites, combinando el fútbol de alto nivel, gestión corporativa y ahora deportes de contacto.

¿Quién es Andrew Tate, el rival de Sergio Ramos en el boxeo?

Andrew Tate, conocido como 'Cobra', es un millonario e influencer cuya fama creció entre polémicas y problemas legales. Sin embargo, en el ring no es un novato; es un excampeón mundial de kickboxing que posee un impresionante récord profesional de setenta y seis victorias.

Aunque su figura genera un rechazo masivo por sus posturas radicales, Tate cuenta con una ventaja técnica considerable sobre Sergio Ramos: El estadounidense-británico domina el manejo de la distancia y el contraataque; habilidades pulidas durante sus cuatro títulos mundiales.

El enfrentamiento, pactado a seis asaltos en Qatar para el próximo 22 de agosto, será un evento mediático sin precedentes bajo el sello de Misfits Boxing. Ramos deberá demostrar que su legendaria fuerza física es suficiente para superar la experiencia de un peleador nato.

La condición física de Sergio Ramos para el boxeo

A sus casi cuarenta años, Sergio Ramos mantiene una forma física excepcional que le permitiría competir al más alto nivel. Si decidiera terminar su carrera futbolística, el sevillano podría dedicar un par de años exclusivos al boxeo profesional gracias a su envidiable físico.