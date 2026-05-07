BTS causa furor en México desde el Palacio Nacional junto a Claudia Sheinbaum

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La presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió a BTS en el Palacio Nacional, previo a sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, después de extenderle una cordial invitación en su llegada al país azteca.

Desde tempranas horas los ‘armys’ comenzaron a concentrarse en el Zócalo de Ciudad de México para esperar a los miembros de la banda surcoreana que regresa luego de casi 10 años de ausencia en los escenarios mexicanos.

BTS conecta con sus fans mexicanos

Desde el Palacio Nacional, los siete miembros de BTS junto a la Presidenta, saludaron a la multitud en el balcón. Por supuesto, no perdieron la oportunidad de dedicar unas palabras en español que hizo enloquecer los seguidores.

El líder de la banda RM, fue el responsable de abrir el discurso con un “Te amo y te quiero”, para luego dar paso a su compañero Taehyung, quien expresó: “Hola. No hablo muy bien español, pero lo intentaré. Los he extrañado mucho. Hemos extrañado muchísimo México. La energía aquí es increíble. Muchísimas gracias por querernos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

Por 3 minutos los fans pudieron apreciar a los intérpretes. Por su parte, Sheinbaum reafirmó que la agrupación podría regresar en 2027.

BTS en México

BTS regresa a México con su gira mundial "ARIRANG", presentándose en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Las entradas ya se encuentran agotados en las tres funciones, dejando a muchos seguidores ansiosos por verlos en vivo después de su última visita en 2017.