Actor de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” presenta a su nuevo novio

Suscríbete a nuestros canales

El actor Roberto Manrique, recordado por su participación en “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, inicia una nueva etapa sentimental. El ecuatoriano, sorprendió al presentar públicamente a su nueva pareja, generando sorpresa entre sus seguidores.

La revelación llega después de una etapa personal de cambios importantes para el artista, quien en años recientes habló abiertamente sobre su vida privada y el proceso de transformación emocional que atravesó tras una larga relación sentimental.

El actor presentó a su pareja

La noticia tomó fuerza luego de que comenzaran a circular imágenes y publicaciones donde Roberto Manrique aparece acompañado de su nueva pareja, el también actor Rafael de La Fuente, en un ambiente relajado y romántico.

Aunque el actor suele manejar su vida amorosa con cierta discreción, esta vez decidió dar un paso al frente y compartir públicamente este capítulo sentimental, con unas fotografías de varios momentos románticos junto al artista.

La reacción no tardó en explotar entre sus seguidores, quienes llenaron redes sociales con mensajes de apoyo, sorpresa y felicitaciones. “Demasiado lindos” y “Que duren toda la vida”, son algunos de los comentarios recibidos.

La audiencia ha seguido de cerca la evolución personal de Manrique desde que en 2021 habló públicamente sobre su orientación sexual y compartió parte de su historia personal, una confesión que en su momento generó gran repercusión en Latinoamérica.

Del cierre de una historia al comienzo de otra

La vida amorosa del actor había estado bajo el radar desde que confirmó el final de su relación de ocho años con Oliver Ranft, noticia que marcó el cierre de una etapa importante en su vida.

En aquel momento, Roberto explicó que la ruptura ocurrió en buenos términos y que ambos transformarían su relación en una amistad sólida, priorizando el cariño y los años compartidos. Esa madurez emocional fue ampliamente comentada por sus seguidores y medios especializados.

Ahora, su nueva relación parece simbolizar un renacer emocional para el intérprete, quien ha mostrado una faceta más abierta, tranquila y conectada con su bienestar personal.