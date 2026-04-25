“Sin senos si hay paraíso” retoma las grabaciones en medio del luto

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El 18 de abril, el set de “Sin senos si hay paraíso” se tiñó de luto con el cruel asesinato de dos integrantes de la producción, una semana después del suceso parte del elenco retomó las grabaciones en medio de la tristeza por la pérdida.

El rodaje se detuvo luego del ataque con un arma punzante para abrir una investigación de las tres personas que perdieron la vida, una de ellas el atacante, identificado como Josué Cubillos García, de 24 años.

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18, murieron en el set de grabación cuando Cubillos los atacó con un arma blanca reiteradas veces. Por la gravedad de las heridas las víctimas no sobrevivieron.

Majida Issa ‘La Diabla’ y Carmen Villalobos rompieron el silencio para ofrecer sus sentidas condolencias a los familiares. Con mucha empatía abordaron el tema mostrando su dolor por el hecho.

El regreso al set

Tras el duelo la producción decidió volver a las grabaciones. Sin embargo, dos actrices compartieron públicamente el profundo impacto emocional que dejó la tragedia.

Catherine Siachoque hizo público en su perfil de Instagram una foto de un lugar que hace parte del set. Junto a ella, escribió: “Porque la mejor manera de honrarlos es seguir adelante. Nico y Henry, aquí estamos”.

También publicó una foto con el mensaje: “Nicolás y Henry, nos dejan una huella imborrable. Encendemos esta luz para recordarlos con cariño y honrar su memoria siempre. Que en paz descansen. Vuelen alto”.

Por otro lado, Carolina Gaitán no dejó pasar la oportunidad para exponer su tristeza. Grabó un video expresando por la ausencia de sus compañeros: “Volver a este motorhome donde estábamos muertos de la risa la última vez con Nico ha sido absolutamente devastador”.