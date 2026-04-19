Ataque con cuchillo en rodaje en Bogotá deja tres muertos entre ellos el agresor

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Un violento ataque con arma blanca ocurrido el 18 de abril en la localidad de Santa Fe, Bogotá, dejó tres personas muertas, una herida y cuatro capturados, en medio de un rodaje que se realizaba en un espacio público.

El hecho se registró en el sector de Los Laches, cuando un hombre irrumpió de forma agresiva contra el equipo que participaba en la grabación, desencadenando una riña que rápidamente escaló a niveles fatales.

Así fue el ataque en Bogotá

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor atacó con cuchillo a una de las personas presentes durante la filmación. La situación provocó un enfrentamiento que terminó con la muerte de tres individuos, entre ellos el propio atacante.

El episodio ocurrió alrededor de la tarde, en una zona cercana al Parque Nacional, donde el equipo audiovisual trabajaba a la vista de transeúntes.

En medio del caos, una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, mientras que las autoridades lograron capturar a cuatro presuntos implicados en los hechos.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en el lugar intervienen, pero el victimario causa heridas a dos personas más”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho Zambrano.

Capturas e investigación

Tras controlar la situación, unidades de la Policía acordonaron el área y comenzaron las primeras indagaciones para esclarecer qué provocó el ataque. Las autoridades buscan determinar si se trató de un hecho aislado o si existían conflictos previos entre los involucrados.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que asumirá el caso para definir responsabilidades y posibles cargos.

Lo que se sabe del rodaje

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, confirmó que la tragedia tuvo lugar durante la filmación de un proyecto audiovisual. Aunque la entidad dejó claro que no estaba vinculada con la producción, sí decidió pronunciarse.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual”, dicen en el comunicado.

Por su parte, la prensa colombiana contactó a integrantes de la producción, pero no tuvo suerte. Todos coinciden en que por lo pronto no darán declaraciones acerca de lo sucedido.

“En este momento estamos atendiendo la situación. Nuestros abogados están encargados de cualquier comunicación a terceros”, fue su respuesta.