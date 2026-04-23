Majida Issa ‘La Diabla’ rompe el silencio: “Un acto cruelmente violento”

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A solo días del crimen que tiñó de luto el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’, su antagonista Majida Issa pidió respeto y empatía ante el dolor que atraviesa las familias de las dos víctimas mortales.

Por medio de un video divulgado en redes sociales, la intérprete de ‘La Diabla’ habló por primera vez del suceso y aseguró que no ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación por respeto; además, condenó la propagación de noticias falsas sobre el caso.

“Estos días han sido devastadores, principalmente, en primer lugar, para las familias de mis compañeros; en segundo lugar, para TIS (productora) y las 490 personas que trabajamos en Sin senos sí hay paraíso y sus familias”, comentó.

“En primer lugar, el respeto, la empatía con el dolor que está viviendo la familia de Henry, la familia de Nico y todos mis compañeros. En segundo lugar, porque ustedes se han dedicado a hablar falsedades”, agregó.

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18, murieron en el set de grabación cuando un hombre identificado como José Cubillos, de 24, los atacó con un arma blanca reiteradas veces.

Mejoras en la seguridad de las producciones

Majida Issa ha sido una fiel defensora de reforzar la seguridad en cada producción para salvaguardar la vida de todos en el elenco y cuerpo técnico. Este hecho podría cambiar la forma en como las productoras protegen al personal de eventos desafortunados.

"Yo soy de las primeras abanderadas desde hace muchos años en mejorar las condiciones laborales, y cualquier persona que ha trabajado conmigo sabe que soy una de las que primero alza la voz en pro de mis compañeros, en pro de las condiciones, en pro del buen trato. Siempre, todas las capas de la industria audiovisual en Colombia van a tener posibilidad de mejora y de cambio, porque tenemos mucho camino por recorrer y muchas cosas que mejorar, pero nuestra tragedia, esta tragedia, fue producto de un acto cruelmente violento de una persona demente”, señaló.

Por último, agradeció a quienes han enviado sus mensajes de solidaridad y apoyo a los seres queridos de los integrantes fallecidos de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Fatal desenlace

El hecho se registró en el Parque Nacional Oriental de Los Laches, en Santa Fe, Bogotá, el 18 abril, cuando todo el equipo técnico se encontraba en medio del rodaje.

Un material que se ha divulgado por redes sociales muestra el momento exacto cuando Cubillos causó heridas profundas en Nicolás, mientras este estaba recostado en una reja.

El atacante huyó del sitio, pero fue perseguido por los demás compañeros. Entre ellos lo seguía Cárdenas, quien resultó herido y murió por la gravedad de las heridas.