Sale a luz video del ataque al set de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

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Mientras avanza la investigación por el brutal ataque en el set de grabación de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, sale a luz el video de las cámaras de seguridad donde el atacante le arrebata la vida a dos personas de la producción.

El hecho se registró en el Parque Nacional Oriental de Los Laches, en Santa Fe, Bogotá, el 18 abril, cuando todo el equipo técnico se encontraba en medio del rodaje.

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18, murieron en el acto cuando el sospechoso los atacó con un arma blanca reiteradas veces.

Imágenes impactantes del ataque

Un material que se ha divulgado por redes sociales muestra el momento exacto cuando José Cubillos, de 24 años, causó heridas profundas en la primera víctima (Nicolás), mientras este estaba recostado en una reja.

Cubillos comenzó a huir al mismo tiempo en que era perseguido por los demás compañeros. Entre ellos lo seguía Cárdenas, que también fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.

¿Qué desencadenó el ataque?

En un primer reporte de Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el joven de 24 años, presentaba trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, episodios de violencia, bipolaridad y trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias. José Cubillos murió durante el ataque.