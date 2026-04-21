Fallece querido actor de "El Chavo del 8" a los 85 años ¡Paz a su alma!

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La vecindad de “El Chavo del 8” vuelve a estar de luto, al confirmarse la muerte del actor Ricardo de Pascual a los 85 años. La revelación fue dada por la Asociación Nacional de Actores de México, con un doloroso mensaje de despedida.

Dura noticia

ANDA informó que fue la madrugada del martes 21 de abril que el artista falleció, dejando un profundo dolor en familiares y seguidores de la exitosa serie creada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, escribieron en un post de Instagram.

Según los reportes Ricardo habría fallecido de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual le había quedado como una secuela del Covid-19.

El año pasado el hombre había revelado en una entrevista que su salud estaba comprometida, teniendo que usar un tanque de oxígeno para poder respirar.

Sin embargo, sus ganas por la actuación estaban muy latentes, negándose al retiro de la pantalla chica.

“Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas”, dijo.

De Pascual había participado en un episodio de "El Chavo" cuando el señor Barriga personaje realizado por Édgar Vivar, quería vender al popular vecindad por problemas de salud.