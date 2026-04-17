El homenaje perdido de “Los Simpson” a “El Chavo del 8” que nunca llegó a la pantalla

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Pocas combinaciones resultan tan poderosas en la cultura pop como “Los Simpson” y “El Chavo del 8”. Sin embargo, uno de sus guionistas reveló un hecho que parecía imposible para millones de fans latinoamericanos, pero, que casi sale a la luz.

César Mazariegos, productor y guionista de la icónica serie animada confesó recientemente que existía un homenaje directo al clásico creado por Roberto Gómez Bolaños, pero fue eliminado antes del estreno del episodio.

Escena eliminada de "Los Simpson"

Según explicó el productor y guionista, el homenaje formaba parte de un episodio centrado en México, concebido como una “carta de amor” a la cultura latinoamericana.

La escena incluía una recreación de la famosa vecindad de “El Chavo del 8” incluyendo elementos como el barril, las casitas y el ambiente característico que marcó a generaciones.

En ella, el personaje del Hombre Abejorro (inspirado en el Chapulín Colorado) huía de su hogar en un entorno claramente inspirado en la serie mexicana.

¿Por qué nunca se vio?

A pesar del valor simbólico de la escena, terminó siendo eliminada durante la edición final del episodio. Este tipo de decisiones no es extraño en la industria, donde los tiempos, el ritmo narrativo o incluso cuestiones legales pueden modificar el resultado final.

Sin embargo, el homenaje no desapareció por completo. El equipo creativo logró conservar algunos fragmentos musicales inspirados en el tema clásico del programa mexicano, perceptibles para los oídos más atentos.

El episodio 37 titulado “The Fall Guy-Yi-Yi” cuenta con la participación de Alejandro González Iñárritu, un tema interpretado por la banda mexicana Tigres del Norte y hasta aparece Humberto Vélez, el actor mexicano que le ha dado la voz a Homero.