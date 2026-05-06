Christian Chávez narra su primer encuentro con la metanfetamina

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En un nuevo capítulo del podcast Suelta Love con Christian Chávez, el exintegrante de RBD relató el primer contacto que tuvo con la droga y cómo esta cambió la visión de él mismo.

Su relato se remonta a una época de su vida donde la vergüenza por su cuerpo y sexualidad estaba a al orden del día. Sin embargo, en un encuentro pactado por medio de una aplicación de citas, resultó un antes y después.

Chávez relató que durante la cita le ofrecieron un humo blanco, el cual desconocía su procedencia y, a pesar que no conocía los efectos y consecuencias del mismo, terminó por probarlo.

En sus palabras: “De pronto me pasó un humo blanco y de pronto me empecé a sentir el más seguro de mi cuerpo cuando antes tenía muchas inseguridades”.

Un antes y después con la metanfetamina

Christian Chávez habría probado por primera vez el cristal, o como se le conoce con su nombre químico: la metanfetamina. Los efectos fueron inmediatos y se vieron reflejados en su conducta.

El cantante que tuvo una crianza católica se encontró frente a frente con la “pérdida total de la inhibición, lo que contrastaba con la vergüenza y culpa que lo acompañaban desde la adolescencia”.

“El cristal, cuando lo probé por primera vez, primero nadie me dijo que era ni los peligros que había. Segundo, obviamente me quitó completamente la inhibición que de pronto uno tiene dentro del sexo”, comentó.

Lucha por los estigmas

Al crecer en una familia religiosa siempre se cuestionó su orientación sexual que es pública desde 2007, cuando se filtró su boda en Canadá con su expareja BJ Murphy.

“Siempre me cuestionaba el estoy teniendo sexo con hombres, esto está bien, está mal, estaría haciéndolo bien o mal”, agregó.