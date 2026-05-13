COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

Mundial 2026: ¿Cuál es el grupo de la muerte?

En todos los torneos de alta exigencia, siempre existe un grupo mucho más parejo que otro

Por

Carlos Mora
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 02:56 pm
Mundial 2026: ¿Cuál es el grupo de la muerte?
Suscríbete a nuestros canales

Aunque la expansión del Mundial a 48 equipos sugería grupos más diluidos, la realidad ha dictado lo contrario. Dos sectores en particular han acaparado los titulares por su extrema paridad y el riesgo de que grandes potencias queden fuera a las primeras de cambio.

NOTAS RELACIONADAS

Para muchos, el Grupo I representa el desafío más impredecible de la primera fase. Francia, campeona en 2018 y finalista en 2022, parte como cabeza de serie, pero el camino no será sencillo.

El sector lo completan Senegal, Noruega e Irak. En el caso de la selección africana, han tenido un crecimiento bastante importante en las últimas temporadas, mientras que, los "nórdicos" cuentan con la presencia de dos figuras mundiales como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

El Grupo L también se asoma

Por otro lado, el Grupo L se presenta como una auténtica trampa para los favoritos. La competitividad aquí es máxima debido a la historia reciente de sus integrantes.

Inglaterra, presume de una de las plantillas más profundas de la actualidad. Croacia, pese a tener figuras veteranas como Luka Modric o Marcelo Brozovic, siempre ha demostrado una longevidad competitiva asombrosa.

Mientras que, Ghana es un equipo tradicionalmente fuerte en los mundiales, conocido por su velocidad y capacidad para complicar partidos trabados. Dicho grupo lo cierra Panamá, que llega con la etiqueta de ser un rival que no tiene nada que perder y mucho que ganar.

La lucha por los dos puestos de clasificación en este sector promete ser una batalla de resistencia. Los analistas se dividen entre el "I" y el "L", pero lo único seguro es que el Mundial 2026 no dará tregua desde el pitazo inicial.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Mundial 2026

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?