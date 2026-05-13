Mundial 2026: ¿Cuál es el grupo de la muerte?

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Aunque la expansión del Mundial a 48 equipos sugería grupos más diluidos, la realidad ha dictado lo contrario. Dos sectores en particular han acaparado los titulares por su extrema paridad y el riesgo de que grandes potencias queden fuera a las primeras de cambio.

Para muchos, el Grupo I representa el desafío más impredecible de la primera fase. Francia, campeona en 2018 y finalista en 2022, parte como cabeza de serie, pero el camino no será sencillo.

El sector lo completan Senegal, Noruega e Irak. En el caso de la selección africana, han tenido un crecimiento bastante importante en las últimas temporadas, mientras que, los "nórdicos" cuentan con la presencia de dos figuras mundiales como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

El Grupo L también se asoma

Por otro lado, el Grupo L se presenta como una auténtica trampa para los favoritos. La competitividad aquí es máxima debido a la historia reciente de sus integrantes.

Inglaterra, presume de una de las plantillas más profundas de la actualidad. Croacia, pese a tener figuras veteranas como Luka Modric o Marcelo Brozovic, siempre ha demostrado una longevidad competitiva asombrosa.

Mientras que, Ghana es un equipo tradicionalmente fuerte en los mundiales, conocido por su velocidad y capacidad para complicar partidos trabados. Dicho grupo lo cierra Panamá, que llega con la etiqueta de ser un rival que no tiene nada que perder y mucho que ganar.

La lucha por los dos puestos de clasificación en este sector promete ser una batalla de resistencia. Los analistas se dividen entre el "I" y el "L", pero lo único seguro es que el Mundial 2026 no dará tregua desde el pitazo inicial.