Mundial 2026: ¿Por qué Argentina sigue siendo la selección a vencer?

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La Selección Argentina llega a la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de defender su corona y reafirmar su posición como la mejor selección del planeta.

Tras el histórico triunfo en 2022, la "Albiceleste" mantiene la base que la llevó a la gloria y presenta una evolución futbolística que la coloca nuevamente en el centro del escenario internacional.

Cabe destacar, que este torneo marca un hito emocional sin precedentes para el equipo de Scaloni, ya que será el último Mundial de Lionel Messi.

La plantilla, plenamente consciente del legado de su capitán, llega con la motivación extra de despedir al mejor jugador de su historia levantando nuevamente el trofeo más codiciado. Este impulso sentimental se convierte en una ventaja competitiva difícil de igualar para sus rivales.

Evolución y consolidación futbolística

A diferencia del ciclo anterior, Argentina llega con un plantel que ha alcanzado su madurez en las ligas más exigentes de Europa. Figuras clave como Enzo Fernández, Nahuel Molina y Julián Álvarez ya no son promesas, sino realidades consolidadas y protagonistas en sus respectivos clubes.

A esta estructura sólida se suma la frescura de nuevos talentos que han irrumpido con fuerza en la élite. Nico Paz, considerado una de las grandes revelaciones de la temporada actual, encabeza una renovación generacional que garantiza dinámica y calidad técnica.

Con una mezcla perfecta de experiencia, juventud y el hambre de gloria intacta, la vigente campeona se planta a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá como el equipo que todos deberán superar si quieren aspirar al trono mundial.