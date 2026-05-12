Mundial 2026: ¿Qué jugadores podrían superar el récord de máximo goleador?

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Con el Mundial 2026 tan cerca, la atención se centra en quién se convertirá en el máximo artillero de todos los tiempos. El récord de 16 goles establecido por el alemán Miroslav Klose en 2014, que parecía inalcanzable, hoy tiene dos nombres propios que amenazan con derribarlo: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El francés es el candidato más firme para pulverizar todas las marcas. Con 12 goles en apenas dos ediciones disputadas (Rusia 2018 y Catar 2022), el delantero se encuentra a solo cuatro tantos de igualar a Klose y a cinco de superarlo.

Por su parte, con 13 goles el capitán argentino ya superó a Pelé (12) y está igualado con el mítico Just Fontaine. Tras su histórica actuación en Catar, donde anotó siete tantos, necesita tres más para alcanzar a Klose.

El Top 10 histórico de goleadores en Mundiales

Puesto Jugador Selección Goles 1 Miroslav Klose Alemania 16 2 Ronaldo Nazário Brasil 15 3 Gerd Müller Alemania 14 4 Just Fontaine Francia 13 5 Lionel Messi Argentina 13 6 Pelé Brasil 12 7 Kylian Mbappé Francia 12 8 Sándor Kocsis Hungría 11 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 10 Helmut Rahn Alemania 10

Cristiano y Neymar, tocan la puerta

Un peldaño más abajo, pero aún en activo, aparecen Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Ambos cuentan con ocho goles en su haber. Aunque matemáticamente podrían alcanzar a Klose si firman un torneo de ensueño (necesitarían ocho tantos para igualarlo), su situación es más compleja.

La mesa está servida. El Mundial de Norteamérica definirá al nuevo monarca del fútbol y podría ser el escenario donde el nombre de Miroslav Klose ceda su lugar en la cima de la historia goleadora.