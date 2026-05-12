Canción del Mundial 2026: ¿Cuándo se estrena el nuevo himno de Shakira?

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Shakira vuelve a escribir su nombre en una Copa del Mundo. La cantante colombiana será la encargada de interpretar “Dai Dai”, el nuevo himno para el Mundial 2026.

Desde el anuncio hace cinco días en sus redes sociales, con un abrebocas del video musical y el tema oficial, ha surgido la duda: ¿cuándo se estrena la canción del Mundial?.

La producción contará con la participación del artista nigeriano Burna Boy, una combinación que apunta a mezclar sonidos internacionales con la esencia festiva y multicultural que caracteriza el torneo deportivo.

Fecha de estreno de “Dai Dai”

Con esta decisión, Shakira fortalece su vínculo histórico con la FIFA y se convierte en una de las artistas más representativas del torneo.

“No puedo esperar para mostrarles la canción completa. ¡Dai Dai, Ikó, dale, allez, let’s go! ¡Qué ganas tengo de que escuchen la canción entera!”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, acompañada de imágenes del audiovisual grabado en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Faltan solo dos días para el lanzamiento de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026 que se estrena el 14 de mayo en todas las plataformas digitales.

Shakira, la reina indiscutible de los Mundiales

No es una colaboración cualquiera, esta será la tercera vez que la colombiana pone música al Mundial, tras el fenómeno global de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.