Mundial 2026: Shakira baila muy sensual la canción "Dai Dai", himno del Mundial de Fútbol

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“Dai Dai” es la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará dentro de muy poco en Estados Unidos, Canadá y México. Recientemente, Shakira, quien da voz al tema, encendió las redes al compartir un adelanto de la coreografía, reafirmando su título como la artista más emblemática de la FIFA.

Es la cuarta ocasión que la intérprete de “Ojos así” es seleccionada para darle el toque musical a la contienda deportiva, con temas que se mantiene en la memoria de muchos como verdaderos himnos mundiales.

2006 (Alemania): "Hips Don't Lie”

2010 (Sudáfrica): "Waka Waka" (Esto es Africa)

2014 (Brasil): "La La La"

2026 (Norteamérica): "Dai Dai"

Un baile que se vuelve viral

En su perfil de Instagram, la nacida en Barranquilla posteó un video en la que aparece bailando muy sensual el tema oficial del próximo mundial, junto a su grupo de bailarinas.

El baile tiene esos movimientos característicos de la colombiana en las caderas, retaguardia, cabello y mucha energía, que ya contagia al mundo por el sonido y letra.

“Las vibraciones de la FIFA entran oficialmente”, escribió la estrella, logrando hasta el momento 667 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos en Instagram, muchos resaltando que un Mundial no es lo mismo sin su presencia.

Detalles del tema

El título tiene un guiño particular, “Dai Dai” es una expresión coloquial italiana que puede interpretarse como “vamos” o “dale”, reforzando el espíritu de unión, celebración y emoción colectiva que acompaña cada Copa del Mundo.

El lanzamiento oficial de “Dai Dai” está previsto para el 14 de mayo, fecha en la que se conocerá el tema completo que vibrará durante toda la justa deportiva.