Shakira y Gerard Piqué: posible disputa legal por la exposición de sus hijos

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Shakira y Gerard Piqué vuelven a protagonizar los titulares de los medios de comunicación, por una supuesta intención que tendría el exfutbolista de tomar medidas judiciales en contra de la estrella colombiana.

El origen del conflicto

La periodista Silvia Taulés es quien reveló la información de una supuesta molestia que tendría el empresario, por la constante exposición que tienen sus hijos, Sasha y Milán, en especial en el último concierto que realizó la intérprete de 49 años en Copacabana, Brasil.

Taulés aseveró que no fue para nada del agrado de Piqué el momento que Shakira mostró un vídeo con imágenes de los pequeños de 13 y 11.

La periodista aseguró en un programa, que personas muy cercanas al dueño de Kosmos, están intentando convencerlo para que inicie el proceso legal en contra de Shakira, con quien duró 12 años de relación.

Silvia utilizó palabras como “sobreexposición mediática” y “permisos no expresos del padre”, para describir la molestia de Piqué.

Antecedentes de tensión

La también escritora española, señaló un supuesto percance entre la expareja sucedido en el año 2023, cuando Gerard mostró a sus pequeños en un debate de La Kings League, lo que supuestamente habría molestado a Shakira.

“Esos niños el problema que tienen es que no pueden salir a la calle sin que se les reconozca", destacó Taulés.