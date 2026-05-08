Protagonizó novela con Shakira y ahora se gana la vida como Uber en Miami

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En el año 1994 la cantante colombiana Shakira protagonizó la novela “El Oasis”, junto al galán Pedro Rendón. Hoy el artista se encuentra alejado de la televisión, viviendo en los Estados Unidos, donde labora como Uber.

Rendón, cuyo físico y carisma lo convirtieron en uno de los galanes más cotizados de la televisión en los 90, trabaja en las calles de Orlando, Florida, en una nueva manera de ganarse la vida honradamente.

Orgulloso de su labor en Florida

La revelación del trabajo de Pedro ha despertando múltiples comentarios en los medios y redes, muchos recordando sus producciones en Colombia y Venezuela, entrevistas, fotografías y carrera.

En redes sociales el artista se ha mostrado muy feliz y orgulloso de su desempeño en la “Ciudad del Sol”, y de trabajar como conductor de la aplicación para sacar a su familia adelante.

Pedro le ha visto el lado bueno a la situación, como administrar su tiempo y el poder conocer muchas personas de otras culturas que viven en Miami.

“La vida me cambió rotundamente por una decisión familiar. Estamos viviendo en Orlando hace siete años. Hacer Uber es muy bueno porque administro mi propio tiempo, conozco gente de otras culturas y brindo un servicio”, expresó en una entrevista a Corona TV.

En este sentido, destacó que sigue muy activo en su carrera actoral, realizando teatro, videos y fotografías como en los viejos tiempo en su natal Colombia.

Su paso por la televisión venezolana

La carrera de Pedro Rendón también dejó huella en el país, donde protagonizó la telenovela “Negra Consentida” junto a la actriz y exreina de belleza Ligia Petit, quien también reside actualmente en Miami.

En dicha producción, Pedro interpretó el personaje de Miguel Ángel Aristiguieta Marthan, un joven que se enamora apasionadamente de Bárbara, personaje de Ligia.

También participó en otras producciones como “Pobre Pablo” y “Doña Bárbara”, esta última con Telemundo en 2008.