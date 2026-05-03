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Shakira: Surgen rumores sobre "delicado" estado de salud del padre de la cantante

Afirman que el señor se encuentra recluido en un centro de salud en Barranquilla, Colombia 

Por

Elvis González
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 03:07 pm
Shakira: Surgen rumores sobre "delicado" estado de salud del padre de la cantante
Shakira y su papá / Cortesía
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La tarde de este domingo 3 de mayo Javier Ceriani ha posteado un video en su perfil de Instagram, hablando de un delicado estado de salud del señor William Maberak Chadid, padre de la estrella colombiana Shakira.

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Padre de Shakira “delicado”

El picante argentino, destaca el señor de 94 años vive un grave estado de salud y que fue llevado a una clínica en Barranquilla, Colombia, donde según estaría siendo atendido por especialistas.

“Gravísimo, papá de Shakira gravísimo. Se reporta el delicado estado de salud del padre de Shakira… la noticia ya preocupa a sus fans”, dice Ceriani.

En este sentido, ha comentado que el retraso que tuvo Shakira de una hora en su concierto de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, fue por una llamada, para contarle las supuestas complicaciones del señor.

“Shakira tuvo una hora para tratar de recuperarse, su padre había perdido el conocimiento. Ella terminó su show y viajó inmediatamente para Barranquilla”, ha comentado.

No es la primera ocasión que el señor es foco de comentarios por problemas de salud, en especial en el año 2022 cuando sufrió de neumonía.

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