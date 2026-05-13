Mundial 2026: ¿Qué selección podría dar la sorpresa?

Suscríbete a nuestros canales

La historia de los mundiales se escribe también a través de los equipos que desafían la lógica. En esta edición, tres nombres propios emergen con fuerza para reclamar el título de "revelación": Marruecos, Ecuador y Paraguay.

Las posibles sorpresas del Mundial

Marruecos

Tras su histórica actuación en Qatar, donde se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales, Marruecos ya no es un desconocido. Los "Leones del Atlas" llegan con una plantilla que combina la experiencia en las grandes ligas europeas con una estructura táctica defensiva casi impenetrable.

De acuerdo al sorteo, deberán enfrentarse a Brasil, Haití y Escocia en la primera fase mundialista por el Grupo C.

Ecuador

El crecimiento del fútbol ecuatoriano en los últimos años ha sido exponencial. Con una generación de futbolistas que destacan por su despliegue físico y su técnica en velocidad, la "Tri" se ha consolidado como un rival sumamente incómodo en las eliminatorias sudamericanas.

Muchos analistas coinciden en que el equipo ha alcanzado un grado de madurez ideal, con jugadores clave asentados en la élite, lo que les permite soñar con superar su mejor registro histórico en una cita mundialista. Su grupo será Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Paraguay

La selección paraguaya parece haber recuperado esa identidad competitiva que la hizo protagonista en décadas pasadas. Bajo una renovación estructural, el conjunto albirrojo ha vuelto a ser un bloque sólido, difícil de quebrar y letal en el juego estratégico.

Su capacidad para cerrar espacios y aprovechar las oportunidades claras los convierte en el "caballo negro" capaz de dejar en el camino a cualquier favorito que se confíe.