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México y la prelista para el Mundial 2026: Los 55 elegidos

Javier Aguirre entrega a la FIFA la lista preliminar de 55 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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Meridiano

Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 11:04 am
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La expectativa ha terminado para los aspirantes a representar a la Selección de México en la cita más importante del fútbol global. Javier Aguirre, en su tercera etapa al frente del combinado nacional, ha dado el primer paso oficial de cara a la Copa del Mundo 2026 al entregar la prelista de 55 futbolistas inscritos ante la FIFA. Este listado, que sirve como base para el recorte final, refleja la amalgama de experiencia y juventud que el "Vasco" pretende imprimir en el equipo.

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El estratega nacional no ha querido dejar cabos sueltos, integrando tanto a las figuras que militan en el fútbol europeo como a los elementos más destacados de la Liga MX. Aunque el reglamento permite una convocatoria extensa en esta fase, la verdadera batalla interna comienza ahora, ya que solo 26 nombres podrán integrar la nómina definitiva que encarará el torneo en suelo norteamericano. La competencia por un puesto en la lateral y la delantera se perfila como el mayor dolor de cabeza para el cuerpo técnico.

México: Los 55 elegidos por el Vasco Aguirre

 

Bajo este panorama, la Selección de México asume su rol como anfitriona con una responsabilidad doble: limpiar la imagen dejada en procesos anteriores y consolidar un grupo que logre la comunión con la grada. La prelista incluye nombres inamovibles como Edson Álvarez y Santiago Giménez, pero también abre la puerta a futbolistas que han levantado la mano en el torneo local, dejando claro que nadie tiene su lugar asegurado basándose únicamente en el peso de su jerarquía.

El proceso de depuración será intenso en las próximas semanas. Aguirre y su equipo de trabajo, incluido Rafael Márquez, seguirán de cerca el rendimiento físico y mental de cada convocado en los compromisos previos. Para los aficionados, esta lista representa el inicio formal del sueño mundialista, donde cada entrenamiento y cada partido amistoso serán definitivos para determinar quiénes son los elegidos para defender la camiseta verde en el torneo que paralizará al planeta.

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