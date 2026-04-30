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FIFA tiene uno de los grandes contratiempos de cara al Mundial 2030 entre España, Portugal y Marruecos. La sede de la Final de la competición aún no está decidida, pero el país africano está moviendo sus influencias, políticas y deportivas para ganar la candidatura.

La influencia de Marruecos dentro de FIFA ha alcanzado niveles históricos tras el despliegue diplomático en Canadá. La figura de Fouzi Lekjaa emerge como un actor determinante, logrando que los africanos sean designado como sede del próximo congreso de la organización.

La pugna por la sede de la Final del Mundial se ha equilibrado debido a la agresiva estrategia de Marruecos. Aunque Madrid era la opción predilecta, las presiones políticas y el respaldo directo de la cúpula de Gianni Infantino ponen en duda el protagonismo absoluto de España.

El proyecto del Bernabéu para el Mundial 2030

El nuevo Santiago Bernabéu se posiciona como la joya arquitectónica de la élite europea. Diseñado para ser mucho más que un estadio de fútbol; su ubicación privilegiada en el corazón de Madrid lo convierte en un epicentro turístico con infraestructura de vanguardia, capaz de gestionar flujos masivos con eficiencia.

Madrid ofrece una conectividad estratégica, siendo un nodo global con rutas aéreas internacionales que operan con rapidez. Esta logística facilita que el Mundial 2030 sea accesible para fanáticos del mundo; consolidando la capital española como una sede preparada para retos operativos.

La elección del Bernabéu para el partido decisivo responde a su capacidad para generar una experiencia de lujo y seguridad absoluta. La combinación de un recinto de última generación en una ciudad vibrante y conectada sitúa a España como la opción lógica y sólida para albergar la final.