¡Sigue la guerra! Marruecos acusa a Senegal de hacer trampa en categorías inferiores

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El conflicto deportivo entre Senegal y Marruecos estaría cerca de tomar un rumbo en la historia, luego de que los marroquíes han denunciado sobre una posible trampa de la selección de los "Leones de Teranga" durante las acciones en un partido del Campeonato Africano Sub-15 de la Confederación Africana de Fútbol.

La tensión se ha elevado en el fútbol africano luego de que Marruecos acusara a Senegal de presuntas irregularidades con la edad de sus jugadores tras su eliminación en el mencionado torneo juvenil. La denuncia apunta a un posible incumplimiento de las normativas del certamen, donde el control de edad es un aspecto clave para garantizar la equidad competitiva.

Este tipo de acusaciones no es nuevo en competiciones formativas y suele generar investigaciones por parte de los organismos rectores. De confirmarse, podría acarrear sanciones importantes para la selección implicada, mientras que, en caso contrario, el conflicto quedaría como parte de la tensión propia de torneos de alto nivel. Entretanto, la polémica añade un nuevo capítulo a la rivalidad deportiva en el fútbol africano juvenil. Cabe destacar que, los senegaleses se quedaron con la victoria 4x0 para avanzar a la final de la categoría.

Marruecos acusa a Senegal de hacer trampas

Ambas selecciones africanas han estado protagonizando una gran tensión después de lo ocurrido en la Copa de África 2025. Aunque Senegal se quedó con el título en primera instancia, los marroquíes apelaron en el pasado mes de marzo, donde la Confederación del mencionado continente dictó decisión histórica y muy controvertida, declarando que Senegal perdió el partido por incomparecencia/forfeit (por abandonar momentáneamente el campo).

La decisión ha generado un enorme escándalo y críticas fuertes contra la CAF, con muchos considerando que es una de las resoluciones más polémicas en la historia del fútbol africano.