¡Mensaje directo! Senegal presume del trofeo de la Copa Africana

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El Stade de France fue escenario de un hecho sin precedentes en la previa del encuentro amistoso entre las selecciones de Senegal y Perú.

El combinado africano reapareció tras la drástica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que recientemente despojó a los "Leones de la Teranga" del título de la Copa Africana de Naciones para otorgárselo a Marruecos por vía administrativa.

Título decidido en los despachos

La polémica se originó tras los sucesos de la gran final continental. Según el fallo emitido por el Comité Disciplinario de la CAF, Senegal incurrió en una infracción grave al abandonar el terreno de juego durante el transcurso del partido en señal de protesta por una decisión arbitral.

Aunque el encuentro finalizó en cancha, el organismo rector del fútbol africano determinó que Marruecos es el nuevo campeón con un marcador de 3-0 por "forfait". Además, la federación senegalesa recibió una multa económica y una advertencia severa por "vulnerar la integridad de la competición".

La respuesta de Senegal

Lejos de acatar la resolución de forma silenciosa, el plantel senegalés ejecutó una acción de protesta visual antes de enfrentar a la selección peruana.

Durante el calentamiento, los jugadores saltaron al césped portando el trofeo físico de la Copa Africana, exhibiéndolo ante la grada y las cámaras de televisión internacionales.

Este gesto busca reafirmar la posición de la Federación Senegalesa de Fútbol, que considera el fallo de la CAF como "arbitrario e injusto", defendiendo que el resultado deportivo obtenido en el campo debe prevalecer sobre las interrupciones temporales del juego.