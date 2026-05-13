Mundial 2026: ¿Sigue vivo el estilo de posesión para España?

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A medida que se acerca el Mundial de 2026, una pregunta resuena en el entorno de la selección española: ¿sigue siendo la posesión el eje innegociable de su éxito? Bajo la dirección de Luis de la Fuente, la "Roja" ha demostrado que el ADN sigue vivo y que ha mutado hacia una versión mucho más práctica y letal.

Los resultados avalan este proceso. España llega a esta Copa del Mundo con el cartel de máxima favorita tras un ciclo impecable, coronándose campeona de la Eurocopa 2024 y alcanzando la final de la Nations League 2025.

Sin embargo, lo que ha llevado al equipo de nuevo a la cima no ha sido únicamente el volumen de pases, sino su capacidad para leer los momentos del partido.

La verticalidad como nueva arma

Aunque la posesión sigue siendo la base del juego español, el cuerpo técnico ha introducido matices estratégicos que permiten variar el ritmo según las necesidades del encuentro.

El equipo ya no busca el control por el simple hecho de tener el balón, sino que está preparado para romper la monotonía cuando el contexto lo exige. En este nuevo esquema, figuras como Lamine Yamal juegan un papel determinante.

La irrupción de jugadores eléctricos, capaces de desequilibrar en el uno contra uno, ha permitido que España sea mucho más vertical. Si el rival ofrece espacios, la selección no duda en sacrificar la posesión prolongada en favor de ataques rápidos y transiciones directas que exploten el talento individual de sus estrellas.

Bloque sólido y adaptable

Esta flexibilidad táctica ha sido la clave en los últimos torneos importantes. La capacidad de alternar entre un fútbol asociativo y un juego más punzante ha convertido a España en un rival impredecible y sumamente difícil de neutralizar.

Con un equilibrio perfecto entre la jerarquía de los veteranos y la explosividad de la nueva generación, se planta en el Mundial de 2026 decidida a demostrar que su estilo no solo es fiel a su historia, sino que es el más eficaz del panorama actual.