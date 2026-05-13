Minnesota United define el futuro de James Rodríguez de cara al Mundial 2026

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El futuro inmediato de James Rodríguez ya está definido, luego que su equipo el Minnesota United le diera este miércoles 13 de mayo el permiso para incorporarse a la concentración de la selección de Colomobia para el Mundial de 2026.

El mediocampista colombiano se podrá unir al llamado de su país luego del partido del Minnesota contra el Colorado Rapids por la jornada 13 de la Conferencoa Oeste de la Major League Soccer (MLS).

La decisión del club estadounidense llega en un buen momento para el volante cucuteño, quien ha logrado silenciar los rumores de una posible salida prematura del club gracias a su reciente impacto en el terreno de juego.

Respaldo total del club

A través de un comunicado oficial, la institución dejó clara su postura de apoyo incondicional hacia el capitán de la "Tricolor" en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia. El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país y le desea éxito en el torneo”, indicó el club.

El camino al Mundial 2026

Colombia integra el Grupo K con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. El once cafetero debutará en la Copa del Mundo ante la selección "Tica" el 17 de junio, luego se medirá en la segunda fecha se enfrentará al conjunto africano el 23 de ese mismo mes y cerrará la fase de grupos contra el combinado comandado por Cristiano Ronaldo.