Shakira estrena “Dai Dai”: el himno que homenajea a las leyendas del fútbol

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Después de una larga espera, Shakira y Burna Boy estrenan “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026 que rinde homenaje a varios futbolistas en la historia del deporte rey.

Con un ritmo que combina el afrobeats, dance-pop, worldbeats y reggaetón, el tema mezcla varios sonidos para crear la combinación perfecta con una melodía envolvente y pegajosa.

La letra sigue el espíritu de lo que se vive en una Copa del Mundo, evocando un mensaje esperanzador para alentar a todos los fanáticos. Aunque la canción es en inglés, mezcla palabras en español, italiano y francés.

“Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces / Has sido valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta Shakira en inglés al principio de la canción.

El dúo también rinde homenaje a algunas de las leyendas del deporte, incluidos Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi, así como a países participantes de este año como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y los Países Bajos.