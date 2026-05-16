El "ojo alegre" de Shakira puesto en un guapo presentador de Telemundo

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La superestrella de la música, Shakira, vivió un momento coqueto con el presentador de Telemundo, Clovis Nienow, en una amena entrevista para la cadena de televisión con motivo del Mundial 2026.

La cantante colombiana llegó al set en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Más allá de una simple charla, los usuarios en redes sociales pillaron a ‘Shak’ en un “movimiento extraño” con el conductor de Hoy Día.

Un clip que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en el que Clovis llega al estudio para la entrevista y les extiende la mano a los invitados; pero el ojo de la intérprete de ‘Dai Dai’ fue mucho más allá.

De acuerdo con los internautas, quienes detallaron el material, Shakira no dejó de mirar a Clovis Nienow con ojitos de amor; incluso, al iniciar la charla, mordió su labio inferior. Muchos señalaron esto como una forma de coqueteo.

Las redes hablan

Por supuesto, los comentarios estallaron en distintas publicaciones. Los internautas se percataron de cierta química y nerviosismo entre ambos.

“Esa mirada de Shakira con el presentador... como que hubo una chispa”, “Ella no le fija la mirada a Clovis, parecía también nerviosa, al igual que él. Me encantó” y “Estabas nervioso, jajajajaja, pero cualquiera se pone nervioso frente a Shakira”, fueron algunas de las impresiones.