Presentador de Telemundo se pronuncia tras viralizarse video de "coqueteo" con Shakira

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Clovis Nienow es el hombre del momento en los medios de comunicación y redes sociales, tras una entrevista en la que habría “enamorado” a la estrella colombiana Shakira. La conversación se realizó hace días cuando la cantante estrenaba la canción “Dai Dai”, el tema oficial del mundial 2026.

La mirada de Shakira

En los videos que despertaron una ola de teorías y opiniones en las plataformas digitales, aparece la intérprete de “Ojos así” instalada en el set, cuando Clovis entra con una gran sonrisa, que la habría cautivado al punto de morderse los labios.

Internautas no dudaron en comentar que el atractivo físico del exparticipante de “La casa de los famosos”, dejó impactado a la colombiana, muchos destacando que Nienow tiene un aire de Gerard Piqué, el exfutbolista con quien Shakira mantuvo una relación de 12 años.

Tras todos los comentarios, el empresario mexicano rompió el silencio en “La mesa caliente” de Telemundo, hablando de lo que sintió al ver a una de las figuras más importantes y aclamada de la música.

Las palabras de Clovis

Comenzó agradeciendo a Shakira y a su equipo por darle la entrevista a Telemundo, y que fue impactante la cantidad de comentarios que ha recibido desde ese momento, de personas asegurando que la colombiana quedó completamente flechada con su belleza y porte de galán de novelas.

“Seré bien honesto fue una entrevista muy corta, solo cinco minutos. Solo quería una foto con ella, pero no me dieron la oportunidad. Tenerla al frente era solo admirarla, es una mujer auténtica, carismática, trabajadora, y un bien ejemplo de mamá. Es muy hermosa”, comentó.

Clovis aseveró que le gustaría poder volver a verla y realizarle una entrevista mucho más larga sobre su carrera, el Mundial 2026 y todo el orgullo que representa como mujer latina.

“Ella es un ejemplo para muchas mujeres”, concluyó Nienow.