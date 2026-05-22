Mundial: 2026: ¿Se repetirá? Mira la increíble coincidencia que podría definir la final

Suscríbete a nuestros canales

Existe una superstición en el mundo del fútbol que no tiene que ver con rituales de jugadores ni colores de camisetas, sino con una estadística que desafía toda lógica desde hace más de cuatro décadas.

Se trata de la "maldición", o bendición según se mire, del Bayern Múnich. Desde la Copa del Mundo de España 1982, no existe una final mundialista que no cuente, al menos, con un jugador del gigante bávaro sobre el césped.

Todo comenzó cuando Alemania alcanzó la final del torneo disputado en tierras españolas. En aquel equipo germano, la presencia del Bayern era abrumadora, con cinco futbolistas representando al club. Aquella final sentó las bases de un patrón que, para sorpresa de todos, se ha mantenido intacto durante 11 ediciones consecutivas.

Patrón inquebrantable

Desde entonces, la presencia de jugadores del Bayern Múnich en la gran final ha sido una constante absoluta. No importa el continente, la potencia de las selecciones o el relevo generacional; siempre, en uno de los dos equipos finalistas, hay un futbolista que defiende los colores del club muniqués.

La racha estuvo a punto de ponerse a prueba en el reciente Mundial de Catar 2022, pero el destino quiso que se mantuviera firme. Francia, que disputó la final ante Argentina, contaba en su convocatoria con cuatro jugadores del Bayern, asegurando así que la curiosa estadística llegara a su décimo primera edición sin romperse.

¿Qué pasará en el Mundial 2026?

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, la gran pregunta para los aficionados y los amantes de las estadísticas es si se mantendrá la racha.

Si los antecedentes sirven de algo, los ojos del mundo no solo estarán puestos en los capitanes de las selecciones finalistas, sino también en las listas de convocados. En caso de que el patrón se repita, el nombre del Bayern volverá a estar presente en la noche más importante del fútbol mundial.