El futuro de Uruguay: Bielsa insinúa que dejará la selección tras el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Marcelo Bielsa, el estratega argentino al mando de la selección uruguaya, ha dejado entrever que su ciclo al frente de "La Celeste" llegará a su conclusión una vez finalizada la próxima Copa del Mundo. Durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, el técnico fue contundente al declarar: "Nuestro trabajo termina con el Mundial".

Bielsa expresó su agradecimiento por la oportunidad, señalando: "Participar en la Copa del Mundo es un milagro en la carrera de cualquier deportista profesional. Siempre estaré agradecido a Uruguay por permitirme disfrutar de una competición como esta".

Aunque no profundizó en los detalles contractuales, todo indica que el vínculo del rosarino finalizará al cierre del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Un técnico de trayectoria mundialista

Para Bielsa, el torneo de 2026 representará su tercera experiencia mundialista como entrenador, un hito que resume su extensa carrera. Su historial incluye la dirección de Argentina en Corea-Japón 2002 —donde el equipo cayó en fase de grupos— y su gestión al frente de Chile en Brasil 2014, alcanzando los octavos de final.

El "Loco" asumió el mando de Uruguay en 2023 tras la salida de Diego Alonso. Su inicio fue prometedor, logrando una clasificación sólida en las eliminatorias de la CONMEBOL y alcanzando un meritorio tercer puesto en la Copa América 2024, lo que generó altas expectativas en la afición charrúa.

Tensiones y retos en la recta final

Sin embargo, el clima interno en la selección ha sido complejo en los últimos meses. La relación entre Bielsa y algunos referentes del plantel se vio afectada tras críticas públicas, como las del máximo goleador histórico de Uruguay, Luis Suárez, lo que alimentó los rumores sobre una gestión de vestuario complicada.

A esto se suma una racha de resultados irregulares en los compromisos internacionales previos, que ha generado dudas sobre el funcionamiento táctico del equipo. Uruguay llega a la cita mundialista con el objetivo de recuperar su mejor versión. El cuadro celeste iniciará su camino en el Grupo H el 15 de junio, enfrentando a Arabia Saudita, antes de medirse ante las selecciones de Cabo Verde y España en la fase de grupos.