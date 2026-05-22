Nueva York lanza iniciativa de entradas a 50 dólares para el Mundial 2026

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Con el objetivo de acercar la Copa Mundial de Fútbol a la ciudadanía, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este jueves una iniciativa que permitirá a los residentes locales adquirir entradas a un precio accesible. La ciudad pondrá a disposición 1,000 boletos con un costo de 50 dólares cada uno, una cifra significativamente menor a los precios prohibitivos que se observan en el mercado general para el evento deportivo más visto del planeta.

“Para que se hagan una idea, eso equivale a cinco cafés con leche en Nueva York”, bromeó Mamdani desde el barrio de Harlem, acompañado por Timothy Weah, estrella de la selección masculina de Estados Unidos.

Logística y alcance del programa

Esta oportunidad estará disponible para siete de los ocho encuentros que se disputarán en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. La única excepción es la gran final del 19 de julio, un evento de altísima demanda donde los precios en el mercado de reventa han alcanzado cifras que superan los 33,000 dólares.

Para facilitar aún más la experiencia, el alcalde confirmó que los boletos incluirán el transporte gratuito de ida y vuelta al estadio. El proceso para acceder a esta oportunidad comenzará mediante un sorteo que abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo.

Medidas contra la especulación

Ante la preocupación latente por el mercado negro y la reventa desmedida, la administración municipal ha implementado protocolos estrictos para asegurar que los boletos lleguen a manos de los aficionados locales y no terminen en manos de especuladores.

Las entradas serán estrictamente intransferibles. Además, se han establecido medidas de control adicionales:

Verificación rigurosa de la residencia en Nueva York para todos los solicitantes.

Entrega directa de las entradas a los aficionados únicamente al momento de abordar el autobús oficial el día del partido.

“Nos estamos asegurando de que la gente trabajadora no quede excluida del deporte que ayudaron a crear”, afirmó Mamdani. El alcalde enfatizó que este esfuerzo es parte de una visión de gobierno que busca, más allá de la vivienda o los alimentos, hacer accesible la participación en eventos que enriquecen la experiencia humana.

Un pulso con la FIFA

La iniciativa surge tras meses de presión por parte de Mamdani hacia la FIFA. Durante su campaña, el actual alcalde había solicitado formalmente al organismo rector del fútbol mundial que reservara el 15% de las entradas con descuento para los residentes locales y que revirtiera el modelo de precios dinámicos basados en la demanda, los cuales han sido fuertemente criticados.

Es importante aclarar que los 1,000 boletos anunciados no provienen del inventario general de la FIFA, sino que fueron gestionados directamente a través de la asignación del comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey. Anteriormente, la FIFA había lanzado boletos a 60 dólares para el torneo en Norteamérica, pero su distribución fue delegada a las federaciones nacionales, limitando su acceso al público general.

La acción en el MetLife Stadium

Más allá de la gran final, el estadio que sirve de hogar a los New York Giants y los New York Jets será sede de cinco partidos de la fase de grupos y dos encuentros de la fase eliminatoria.

El calendario futbolístico en el MetLife arrancará el 13 de junio, recibiendo a selecciones de la talla de Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, entre otros combinados nacionales de primer nivel.