¡Insólito! Portero de Brasil se desmaya tras ser convocado para el Mundial 2026

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Además de la convocatoria de Neymar Jr. que se robó todos los reflectores durante el anuncio de Carlo Ancelotti, el portero experimentado Weverton fue otro que sorprendió entre los seleccionados para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

El arquero protagonizó un momento inesperado y emotivo al desmayarse tras escuchar su nombre en la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad en su casa y posteriormente fue compartido por el propio guardameta en redes sociales, generando gran repercusión entre aficionados y medios deportivos.

En el video se observa al arquero de 38 años rodeado de familiares frente al televisor, esperando con nerviosismo la lectura de la lista. Cuando Ancelotti mencionó su nombre, la emoción fue tan fuerte que perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras sus familiares reaccionaban entre sorpresa, alegría y preocupación.

Weverton se desmaya tras ser convocado por Brasil

Posteriormente, el experimentado portero explicó lo sucedido durante una rueda de prensa en la Arena do Grêmio. Con sinceridad y algo de humor, confesó que ni siquiera recuerda exactamente el momento del desmayo y agradeció que la situación no pasara a mayores. El episodio reflejó el enorme significado emocional que representa para Weverton disputar un nuevo Mundial con Brasil.